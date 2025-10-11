 ليفربول يحدد بديل كوناتي من دورتموند استعدادا للموسم المقبل - بوابة الشروق
السبت 11 أكتوبر 2025 10:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

ليفربول يحدد بديل كوناتي من دورتموند استعدادا للموسم المقبل

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 11 أكتوبر 2025 - 10:46 م | آخر تحديث: السبت 11 أكتوبر 2025 - 10:46 م

يواصل نادي ليفربول الإنجليزي تحركاته في سوق الانتقالات تحسبًا لرحيل مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي يقترب من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد انتهاء عقده مع الريدز.

ووفقًا لما كشفته شبكة «ذا أثليتك» البريطانية، فإن إدارة ليفربول وضعت المدافع الألماني نيكو شلوتربيك، نجم بوروسيا دورتموند، على رأس قائمة المرشحين لتدعيم خط الدفاع في الموسم القادم.

وأشارت التقارير إلى أن ليفربول يرى في شلوتربيك البديل المثالي لكوناتي، بعد فشل مفاوضات التعاقد مع مارك جويهي، مدافع كريستال بالاس، خلال الميركاتو الماضي.

وأوضحت المصادر أن اللاعب الألماني يحظى أيضًا باهتمام من جانب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، مما قد يشعل المنافسة على ضمه في الصيف المقبل.

ويرتبط نيكو شلوتربيك بعقد مع بوروسيا دورتموند يمتد حتى يونيو 2027، ما يعني أن ليفربول سيحتاج إلى تقديم عرض مالي قوي لإقناع إدارة النادي الألماني بالتخلي عن أحد أبرز مدافعيه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك