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زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني تعلن عزمها الاستقالة من منصبها

د ب أ
نشر فى : الأحد 2 يونيو 2019 - 11:53 ص | آخر تحديث : الأحد 2 يونيو 2019 - 11:53 ص

أعلنت أندريا ناليس، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، عزمها الاستقالة من منصبها، وذلك بعد الخسائر الثقيلة التي تكبدها الحزب، المنتمي إلى يسار الوسط، في انتخابات الاتحاد الأوروبي التي جرت الأسبوع الماضي.

وقالت ناليس، في برلين اليوم الأحد، إنها ستبلغ قيادة الحزب غدا رسميا باستقالتها من منصبها بعدما كانت أول زعيمة سيدة للحزب، واستقالتها من منصبها كرئيسة للكتلة البرلمانية للحزب في اليوم التالي.

وحصل الحزب، وهو الشريك الأصغر في الائتلاف الكبير الذي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل، على 15.8% من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي.

ولم يتضح على الفور من الذي سيخلف ناليس.

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