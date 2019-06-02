قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن درجات الذكاء تختلف من إنسان لآخر، ومن أخ لأخيه، فلا يمكن تعميم الذكاء على مجموعة بعينها، متابعًا: «أنهي جهة مجنونة ممكن تعمل إحصاء عن أذكى طفل في العالم وتعممه».

وأضاف خلال حديثه ببرنامج «صحصح وصحح»، المذاع عبر محطة «نجوم إف إم»، مساء الأحد، أنه يجب إيقاف الاستعلاء على الآخرين، مضيفًا: «زي ما يقولك أجدع شعب في العالم، مين قال الكلام ده؟، هو في مثلًا أندل شعب في العالم؟».

وأردف أن العالم كله به العديد من المظاهر المتواجدة في الشعب المصري، مثل مساعدة الآخرين وذكاء الأطفال، مستطردًا: «عندنا 21 مليون طالب مصري، في مراحل التعليم قبل الجامعة، و59 ألف مدرسة، ويزداد عدد المتسربين من المدارس».

وأوضح في شرح مشكلة التسرب من التعليم: «لو إحنا في مدرسة ابتدائية في الصعيد فيها ألفين طالب، نروح إعدادية بقوا ألف، نروح الثانوي الصناعي أو الزراعي يبقى 300، يعني عندنا مشكلة في نمو الطفل إللي بتقول إنه أذكى طفل في العالم».

وواصل: «طفلنا ولا أذكى طفل في العالم ولا نيلة، زيه زي العالم وبيتولد في نفس الجينات إللي في أي حد في العالم، ووالتواضع سيكون سر تقدمنا».

وعقب أن عناصر التعليم والتربية والمجتمع والبيئة والصحة ومناهج الدراسة وطريقة التنشئة هي التي تعظم وتنمي ملكات الطفل أوتتكبتها وتؤدي إلى تسربه من المدرسة أو تحوله إلى طفل بليد، مشيرًا إلى أن «أذكى طفل في العالم» ليس سوى فيلمًا من بطولة رشدي أباظة وميرفت أمين.