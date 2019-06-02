الخارجية الأردنية تدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى من خلال اقتحامات المتطرفين الاستفزازية بحماية الشرطة الإسرائيلية والاعتداء على المصلين وكوادر الأوقاف.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد- ضرورة إلزام إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وتنفيذها، ووقف إجراءاتها الاستفزازية واعتداءاتها على الحرم الشريف واحترام مشاعر المسلمين في هذا المكان المقدس، خصوصًا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك وتحمل مسؤولياته بهذا الشأن.

وحذر من التبعات الخطيرة للممارسات الإسرائيلية الاستفزازية التصعيدية المدانة والمرفوضة والتي ستجر المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف ستهدد أمن المنطقة برمتها، مطالبًا السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع هذه الاستفزازات العبثية والتصرفات غير المسؤولة والمرفوضة والمدانة في المسجد الأقصى المبارك، وحملتها كامل المسؤولية عن سلامة المسجد والتداعيات الخطيرة لهذه التصرفات.

وأوضح الناطق الرسمي أنه تم توجيه مذكرة احتجاج دبلوماسية للحكومة الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية تؤكد رفض الأردن للممارسات الإسرائيلية وانتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدسة، وتطالبها بوقفها بشكل فوري وتحذر من تبعاتها.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المعتكفين في ذكرى احتفال إسرائيل بتوحيد شطري القدس (الشرقية والغربية)" بعد احتلال القسم الشرقي في 1967.

وأوضح شهود عيان أن العشرات من ضباط الاحتلال اقتحموا باحات المسجد الأقصى ودخلوا المسجد القبلي واعتدوا على المصلين والمعتكفين وأمروهم بمغادرة مساجد وساحات الأقصى، ولدى اعتراضهم استخدموا القوة واعتدوا على النساء والشيوخ والأطفال.