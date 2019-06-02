الصين تحمل إدارة ترامب مسؤولية انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين

قالت الحكومة الصينية اليوم الأحد، إنها على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة لإنهاء تصعيد الحرب التجارية بين البلدين، لكنها حملت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية انهيار المفاوضات، مشددة على تقديم أي تنازلات تحت ضغوط.

وفي هذا الإطار، أصدرت الصين اليوم الأحد ورقة بيضاء لعرض صورة شاملة للمفاوضات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وموقف بكين وسياساتها إزاء تلك المباحثات.

وفي مؤتمر صحفي ببكين اليوم الأحد، قال وانج شو ون، نائب وزير التجارة الصيني، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إنه "منذ تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مهام منصبها، فإنها دأبت على استخدام العجز التجاري والملكية الفكرية كأعذار وحجج لإشعال احتكاكات اقتصادية وتجارية بشكل متكرر، وفرضت من جانب واحد تعريفات جمركية إضافية ضد الصين، ما أجبر الصين بالتالي لاتخاذ تدابير قوية للدفاع عن مصالحها".

وأضاف وانج أن "الخطوات الأمريكية تلك قد عرضت مصالح الجانبين والعالم على نطاق أوسع إلى المخاطر، وتجاهلت طبيعة الفوز المشترك للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الأمريكي".

ودحض وانج الاتهامات الأمريكية بأن الصين تراجعت عن موقفها في المحادثات التجارية قائلا :"لا شيء تم الاتفاق عليه إلى أن يتم الاتفاق على كل شيء".

ودعا نائب وزير التجارة الصيني الولايات المتحدة إلى لقاء الصين في منتصف الطريق، والتمسك بروح الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، والعمل معا على تعزيز التنمية المستقرة والسليمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وجاء في الورقة البيضاء، أن تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم "لن يجعل أمريكا عظيمة من جديد" في إشارة إلى شعار حملة ترامب الانتخابية عام 2016.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، خلصت الصين إلى أن الإجراءات التجارية قد ألحقت ضررا خطيرا بالاقتصاد الأمريكي عبر زيادة تكاليف الإنتاج والتسبب في ارتفاع الأسعار والإضرار بالنمو ومعيشة المواطنين وخلق الحواجز التجارية أمام الصادرات الأمريكية إلى الصين، مؤكدة أن رسوم ترامب التجارية لن تفيد.

ونقلت بلومبرج عن الورقة قولها أن "من المتوقع أن الارتفاعات الأخيرة في الرسوم التجارية الأمريكية على الصين، بعيدا عن حل القضايا، لن تؤدي إلا إلى جعل الأمور أسوأ بالنسبة للطرفين".

وتأتي تلك التصريحات في وقت يواصل فيه الجانبان تصعيد نزاعهما ، عبر فرض رسوم جمركية أعلى، والاقتراح بمزيد من الرسوم القادمة ، وتهديد شركات لبعضهما البعض.

وفي حين، قد يلتقي الرئيسان الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر في قمة مجموعة العشرين باليابان، لا يوجد أي مؤشر على أن أي منهما يدرس خفض التصعيد أو استئناف المفاوضات.