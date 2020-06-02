مطار مرسى علم يستقبل 165 عالقا مصريا من الكويت

استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم، رحلة للمصريين العائدين، قادمة من دولة الكويت تقل على متنها 165 عالقا مصريا، وذلك ضمن الرحلات لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسى.

كان في استقبالهم مسئولي مطار الغردقة ومندوبي مكتب وزارة السياحة والآثار ومدير صحة البحر الأحمر.

وقال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائى والحجر الصحي مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم أرض المطار، ثم التأكيد عليهم فى الحفاظ على المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار أجسام مضادة ونقلهم فى مجموعات داخل أتوبيسات مكيفة للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى مع مرافقة فريق طبى لهم طوال فترة الإقامة.