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75% من البالغين في بريطانيا حصلوا على جرعة لقاح كورونا


نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 9:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 9:12 م

قال مسؤولو الصحة البريطانيون، اليوم الأربعاء، إن ثلاثة أرباع البالغين في المملكة المتحدة تلقوا على الأقل جرعة واحدة من لقاح كورونا.

وأظهرت إحصائيات أن 75.2 % من كل السكان الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما حصلوا على جرعة، كما حصل 49.5 % منهم على الجرعتين، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

هذا وتسارع المملكة المتحدة بوتيرة تطعيم كافة البالغين والحد من سلالة متحورة أكثر عدوى على الأرجح اكتشفت لأول مرة في الهند وتنتشر في أنحاء المملكة المتحدة.

وصرح وزير الصحة مات هانكوك أن الوصول للهدف خلال أقل من ستة أشهر بعد أول جرعة لقاح قدمت يوم 8 ديسمبر في المملكة المتحدة يعد "خطوة مذهلة للأمام".

وفي كلمة له في اجتماع دولي استضافته بريطانيا لتشجيع التطعيم، قال هانكوك إن السبب الرئيسي لقبول التطعيم بشكل واسع في المملكة المتحدة كان ضمان نزاهة العملية، بتقديم اللقاحات أولا لكبار السن والفئات الأكثر ضعفا وعرضة للإصابة.

وأضاف: "نحن البريطانيون نحب الاصطفاف في طوابير وليس هناك ما يضايقنا أكثر من شخص يقطع الصف في دور ليس دوره".

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