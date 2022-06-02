وزير المالية: مصر قطعت شوطا كبيرا في النهوض باقتصادها الوطني

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الحكومة ملتزمة بتحسين حياة المواطنين وتأمين احتياجاتهم والتغلب على كافة التحديات والأزمات، مشيرا إلى أن مصر قد قطعت شوطًا كبيرًا في النهوض باقتصادها الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأربعاء، في ندوة نظمها حزب مستقبل وطن بمقر الأمانة العامة للحزب؛ لمناقشة مشروع الموازنة وكذلك تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وخطوات الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير كافة الاحتياجات، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والنائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والمهندس حسام الخولي نائب رئيس الحزب.

وأضاف معيط أن الأزمة الروسية الأوكرانية أحدثت حالة كبيرة من التضخم أثرت بالسلب على جميع دول العالم بلا استثناء، ما يستدعي هنا في مصر مزيد من التكاتف وتوحيد الجهود للقدرة على المواجهة.

وأشار إلى خطوات الدولة في دعم المزارع ورفع سعر توريد القمح لتشجيع المزارعين وتأمين الأمن القومي الغذائي، والحديث عن المشروعات القومية وما تمثله من كنز حقيقي يوفر الآلاف من فرص العمل ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.

وقدم الوزير عرضًا تفصيليًا عن مشروع الموازنة ومستهدفاتها ومستهدفات الدين العام، وملف المرتبات والأجور.

من جهتهما، تناول النائبان أحمد سمير وحسام الخولي بعض الأمور المتعلقة بالموازنة وكذلك توجيه بعض التساؤلات حول بعض القضايا.