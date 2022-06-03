 دول أوروبية تعود لشراء الفحم من كولومبيا في تغيير بعد حرب أوكرانيا - بوابة الشروق
الجمعة 3 يونيو 2022 12:06 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟

النتـائـج تصويت

دول أوروبية تعود لشراء الفحم من كولومبيا في تغيير بعد حرب أوكرانيا

بوجوتا (د ب ا)
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 11:14 م | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 11:14 م
توقفت أيرلندا قبل ست سنوات عن شراء الفحم من كولومبيا، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وتوجهت بدلا من ذلك إلى روسيا للحصول على الوقود الأحفوري. وعادت أيرلندا الآن إلى الشراء من كولومبيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ويأتي ذلك في أحدث علامة على كيفية إعادة الغزو الروسي لأوكرانيا لرسم خريطة تجارة الطاقة العالمية، واستفادة منتجين مثل كولومبيا.

وإلى جانب أيرلندا، تواصلت بولندا وألمانيا مع مسؤولين كولومبيين من أجل مزيد من الشحنات، حسبما قال وزير المناجم والطاقة ديجو ميسا في مقابلة اليوم.

وتعتزم كولومبيا زيادة الإنتاج فيما تستعد لإعادة رخصتين تخلت عنهما شركة جلينكور، في ظل وجود خمسة من مقدمي العطاءات المؤهلين.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك