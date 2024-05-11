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القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

ارتقى عشرات الشهداء الفلسطينيين، بينهم صحفي وزوجته وابنه، وأصيب آخرون، جراء استهداف قوات الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية، ارتقاء الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وابنه في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بمخيم جباليا شمالي القطاع، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأفادت المصادر بارتقاء شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة صيام في بلدة غزة القديمة وسط مدينة غزة.

كما أشارت المصادر إلى ارتقاء 10 شهداء على الأقل وإصابة آخرين بينهم أطفال، إثر قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة الخطيب في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وأشارت إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت شمال مخيم النصيرات وأخرى استهدت بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما تعرض وسط وشرق مدينة رفح جنوب القطاع إلى قصف مدفعي إسرائيلي مكثف، فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على. حي الجنينة شرقي رفح.