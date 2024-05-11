بدات منذ قليل فعاليات حفل يوم الطبيب السادس والأربعون، الذي تنظمه النقابة العامة لأطباء مصر برئاسة الدكتور أسامه عبد الحي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الحفل د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية و د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، و د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، و د. علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ود. عادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة والسكان الأسبق، و د. حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي الأسبق.

ومن المقرر أن يتم خلال الحفل تكريم عدد من النقباء السابقين، وتكريم الرواد والأطباء المثاليين، وتكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات.

وتحتفل نقابة أطباء مصر بيوم الطبيب، كل عام تزامنا مع افتتاح أول مدرسة للطب في مصر وفي الشرق الأوسط بأبي زعبل في ١٨ مارس ١٨٢٧م.