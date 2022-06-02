محام: إلغاء التدابير الاحترازية لجميع المتهمين في جلسات هذا الأسبوع بطرة

قال المحامي إسماعيل الرشيدي، إن جميع جلسات تجديد التدابير الاحترازية التي عقدت الأسبوع الحالي بمعهد أمناء الشرطة بطرة انتهت بقرارات لصالح المتهمين برفع التدابير عنهم.

وأوضح الرشيدي أن محكمة الجنايات قررت إخلاء سبيل جميع المتهمين الخاضعين لتدابير احترازية على ذمة قضايا متهمين فيها، وذلك خلال جلسات نظر التجديد التي عقدت أيام 28 و29 و30 و31 مايو.

وتوضح المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية ماهية التدابير الاحترازية، حيث تنص على أنه يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية:

1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطياً.

وشهدت الأيام الماضية إخلاء سبيل عدد من النشطاء المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي التى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تفعيل عملها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.