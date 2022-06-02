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استقرار تدفق إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب

برلين - د ب ا
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 9:10 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 9:10 ص

أظهرت بيانات تشغيل خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، استقرار إمدادات الغاز الروسي عبر الخطوط الرئيسية.

وبحسب بيانات خط أنابيب نورد ستريم، فإن التدفق عبر الخط إلى ألمانيا صباح اليوم بلغ 74 جيجاوات/ساعة، وهو ما يقترب من كامل الطاقة التشغيلية للخطـ، مقابل 73 جيجاوات/ساعة أمس.

في الوقت نفسه، فإن الطلب على الإمدادات عبر نورد ستريم، وهو أكبر خط لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، بلغ اليوم 72 جيجاوات/ساعة.

كما استمر تدفق الغاز الطبيعي من ألمانيا إلى بولندا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا، في حين أن الاتجاه الطبيعي لتشغيل الخط هو من الشرق حيث روسيا إلى الغرب حيث أوروبا.

وبلغ معدل التدفق عبر الخط صباح اليوم 2.7 جيجاوات/ساعة مقابل 3.4 جيجاوات/ساعة أمس.


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