يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وتنشط رياح على مناطق من الوجهة البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5. متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 29 17

العاصمة الجديدة 30 15

6 أكتوبر 30 15

بنها 29 17

دمنهور 28 16

وادي النطرون 28 16

كفر الشيخ 27 15

بلطيم 26 14

المنصورة 29 17

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 27 15

طنطا 26 15

دمياط 23 17

بورسعيد 23 18

الإسماعيلية 30 16

السويس 29 17

العريش 25 15

رفح 24 14

رأس سدر 28 15

نخل 26 14

كاترين 19 09

الطور 26 18

طابا 24 15

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 28 20

الإسكندرية 24 15

العلمين 23 14

مطروح 23 15

السلوم 25 14

سيوة 29 16

رأس غارب 28 18

سفاجا 29 20

مرسى علم 30 21

شلاتين 31 20

حلايب 28 22

أبو رماد 29 20

مرسى حميرة 30 21

أبرق 31 22

جبل علبة 30 21

رأس حدربة 28 23

الفيوم 30 15

بني سويف 30 15

المنيا 31 14

أسيوط 30 15

سوهاج 30 16

قنا 31 16

الأقصر 32 17

أسوان 32 18

الوادي الجديد 30 16

أبوسمبل 31 17