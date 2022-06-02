زيلينسكي: روسيا تحتل حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، عن احتلال روسيا لحوالي 20% من الأراضي الأوكرانية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الخميس.

وخلال كلمة ألقاها أمام السياسيين في لوكسمبرج، اليوم الخميس، نوه الرئيس الأوكراني إلى أن الكارثة التي تسببت فيها روسيا، ستشمل كل الدولة، قائلًا: «هذا يذكرنا بأوقات الحرب العالمية الثانية، عندما عرّض عدوان النازيين حياة أمم بأكملها للخطر».

وشدد على أهمية تعزيز الضغط بشكل كبير على روسيا؛ لوقف هذه الكارثة، وعدم السماح بتكرار مثل هذه الاعتداءات.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن روسيا اختطفت 200 ألف طفل أوكراني منذ بداية الحرب، بمن فيهم أولئك الذين انفصلوا عن دور الأيتام وعائلاتهم.

وقال زيلينسكي خلال تصريح له: «خلال الاحتلال الروسي الذي استمر 98 يوما، أصيب 689 طفلا نتيجة اعتداءات الجيش الروسي، وهذا ما نعرفه فقط، وليس لدينا حتى الآن كل المعلومات من المنطقة المحتلة».

وذكر الرئيس الأوكراني، أن الصراع في كييف أسفر عن مقتل 243 طفلاً حتى الآن، وإصابة 446، وفقدان 139.