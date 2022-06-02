ليتوانيا: جمع 6 ملايين يورو للتبرع بطائرة مسيرة لأوكرانيا

تمكن الشعب في ليتوانيا من جمع حوالي ستة ملايين يورو (4ر6 مليون دولار) خلال أيام قليلة من أجل شراء طائرة مسيرة لأوكرانيا، حيث تستعر الحرب الروسية على الدولة الجارة.

ويبلغ تعداد ليتوانيا حوالي 8ر2 مليون نسمة.

وتأثرا بحملة التبرعات، قررت شركة بايكار التركية المتخصصة في صناعة الطائرات المسيرة إعطاء ليتوانيا الطائرة مجانا، وبالتالي يمكن استخدام المال الذي تم جمعه في أغراض أخرى. وأعلنت بايكار التبرع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الخميس.

وتستخدم أوكرانيا الطائرات المسيرة بايراكتار للتصدي للقوات الروسية. وباعت تركيا العديد من طائرات القتال المسيرة من نفس النوع لأوكرانيا قبل الحرب، وتردد أنه تم تسليم 12 منها حتى الآن. ولم يتوفر المزيد من المعلومات بشأن عمليات تسليم محتملة.

وأطلق الصحفي أندريوس تابينوس حملة التبرعات الحاشدة، وقال إنه سوف يتم تحويل 5ر1 مليون يورو لوزارة الدفاع لتجهيز الطائرة المسيرة. وسوف يتم استخدام الـ4ر4 مليون يورو المتبقية في أغراض إنسانية في أوكرانيا.

وقال تابينوس إن الطائرة المسيرة سوف تطير إلى ليتوانيا خلال ثلاثة أسابيع تقريبا، ليتم نقلها إلى أوكرانيا فيما بعد.