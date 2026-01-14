شولتس: بوتين خطط لحرب أوكرانيا قبل عامين من الغزو

قال المستشار الألماني السابق أولاف شولتس إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرار خوض الحرب ضد أوكرانيا قبل وقت طويل من الغزو الشامل عام 2022.

وأضاف شولتس، خلال مشاركته في برلين يوم الثلاثاء في حفل إطلاق كتاب "الإخفاق"، وهو دراسة نقدية للسياسة الألمانية تجاه روسيا أعدها الكاتبان كاتيا جلوجر وجورج ماسكولو: "أنا الآن مقتنع تماما بأن بوتين كان قد خطط لهجومه قبل عامين، وأنه لم يكن من الممكن تقريبا ثنيه عن ذلك".

واعتبر شولتس أن بوتين كان بإمكانه تحقيق مطالبه الأساسية، مثل الحصول على ضمانات بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وعدم نشر صواريخ بعيدة المدى على الأراضي الأوكرانية، من دون اللجوء إلى العمل العسكري.

وقال: "كل ذلك كان يمكن تحقيقه من دون حرب، وفي نهاية المطاف كان الأوكرانيون سيوافقون، وكذلك كنا سنوافق نحن جميعا. وهذا يعني أنه كان يريد الحرب".

ودافع المستشار السابق عن وتيرة تسليم ألمانيا الأسلحة إلى أوكرانيا، وهي مسألة أثارت جدلا واسعا في بعض الأحيان. وقال: "أعتقد أن هذا النقاش سخيف، بصراحة، لأنه لا علاقة له تقريبا بكيفية تنظيمنا لعمليات تسليم الأسلحة الفعلية"، في إشارة إلى الانتقادات التي وُجهت إليه بسبب نهجه الحذر.

وأشار شولتس إلى أن برلين كان عليها تنسيق خطواتها بعناية مع شركائها، مع الأخذ في الاعتبار كيفية رد فعل روسيا.

وأضاف: "لا يوجد دليل إرشادي يقول إن هذه الخطوة تمثل تجاوزا للخط الأحمر. لا يمكنك أن تقرأ ذلك في أي مكان، ولا تتعلمه في كلية القيادة والأركان التابعة للجيش الألماني في هامبورج. إنه أمر عليك أن تكتشفه بنفسك".

ويذهب الكاتبان جلوجر وماسكولو في كتابهما إلى أن التحذيرات المتكررة من "المسار العدواني" لبوتين جرى تجاهلها، في حين استمرت الآمال بإمكانية مواصلة التعاون مع روسيا.