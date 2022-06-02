الصين ترفض بشدة المحادثات التجارية بين أمريكا وتايوان

نددت الصين بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان، وفق مسؤول في وزارة التجارة، اليوم الخميس، بعد يوم من إطلاق واشنطن مبادرة مع تايبيه لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة جاو فينج للصحفيين، إن "الصين تعارض ذلك بشدة"، مضيفاً أن بكين "تعارض أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين أي دولة، ومنطقة تايوان الصينية"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت الولايات المتحدة وتايوان أمس الأربعاء بدء محادثات تجارية ثنائية في تحد لبكين التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها وترفض السماح لها بإقامة علاقات رسمية مع دول أجنبية.

ويأتي ذلك بعد يومين من توغل ثلاثين طائرة صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية التي تعيش تحت تهديد دائم بغزو من الصين.

وتعتبر بكين هذه المنطقة جزءا من أراضيها وتعهدت استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، وبالتالي قد يؤدي إطلاق المحادثات التجارية مع واشنطن إلى رد فعل قوي من الحكومة الصينية.

وقالت ممثلة التجارة الأمريكية، في بيان، إن نائبتها سارة بيانكي والوزير التايواني جون دينج أطلقا خلال لقاء عبر الإنترنت الثلاثاء الماضي: "مبادرة التجارة الأمريكية-التايوانية للقرن الحادي والعشرين، بهدف تطوير طرق ملموسة لتعميق علاقاتهما الاقتصادية والتجارية".

وأضافت أنه من المقرر أن يعقد أول اجتماع "في وقت لاحق من هذا الشهر في واشنطن برعاية مكتب تايبيه التمثيلي الاقتصادي والثقافي في الولايات المتحدة (تيكرو) والمعهد الأمريكي في تايوان.

ويمثل "تيكرو" مصالح تايوان في الولايات المتحدة في غياب علاقات دبلوماسية رسمية ويتولى مهمات سفارة بحكم الأمر الواقع.