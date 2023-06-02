وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان سبل تعزيز العلاقات على هامش اجتماع بريكس

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الجمعة، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة بريكس بمدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات.

وتناول اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في بكين، بما فيه تكثيف العمل الثنائي لضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وعبّر الجانبان، خلال اللقاء، عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية، وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.