وقعت، اليوم الجمعة، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق القدس، وأجبر الاحتلال فلسطينيًا على هدم منزله ذاتيًا جنوب المدينة المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة "أبو ديس"، شرق المدينة المُحتلة، ما أسفر عن اندلاع مواجهات مع سكانها، ليطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي والغاز السام صوبهم، وأدى ذلك لاشتعال النيران في حقول زراعية مُجاورة لمنازل المواطنين بالبلدة.

وفي جنوب القدس، أجبرت بلدية الاحتلال، فلسطينيًا على هدم منزله في بلدة "أم طوبا" ذاتيا، علمًا بأن المنزل يأويه وعائلته منذ 15 عامًا.

ويضطر المقدسيون لهدم منازلهم ذاتيًا، تجنبًا لدفع غرامات مالية باهظة في حال هدمها الاحتلال، تصل أحيانًا لمئات آلاف الشواكل.