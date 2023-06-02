قال سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، إن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تعلم من أخطائه في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، خصوصا في ظل قيامه بتثبيت التشكيل خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه استفاد من هدية الهلال السوداني، ثم انطلق بعد ذلك حتى الوصول لنهائي البطولة.

وأضاف معوض في تصريحات تليفزيونية: "كولر استقر على اللاعبين الأساسيين، وقناعته دائمًا بناءًا على مستوى اللاعبين، وأعطى فرصة لعدد كبير من اللاعبين، لكن الغريب كان تجاهل أيمن أشرف، ولكن الآن تطور لاعبين كثيرين معه مثل بيرسي تاو وحسين الشحات، أما طاهر محمد طاهر فهو لاعب جيد لكن أرقامه ضعيفة على مستوى مركز الجناح".

وتابع: "كولر استقر على توليفة خط الوسط حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية، والمباراة الأولى بالنسبة لي هي الأهم، في وجود جمهور الأهلي وعلى ملعبه، والفريق كامل بنسبة 100%ـ ولذلك الأهلي مطالب بتحقيق مكسب مريح قبل لقاء الإياب".

وواصل: "الأهلي سوف يستفيد من تحقيق مكسب في الذهاب، ولأنه سيجبر الوداد على اللعب الهجومي في ملعبه وبالتالي إمكانية استغلال الهجمات المرتدة والتسجيل هناك، والفوز بنتيجة 2 -0 جيدة بالنسبة لي".

وزاد: فريق الوداد لديه عناصر جيدة ويعتمد على المرتدات والكرات الثابتة، وهناك تطور واضح في مستوى معظم اللاعبين المغاربة".

وأتم: "لابد أن يكون هناك مساندة قوية لخط الدفاع خلال المباراة، المباراة الأولى وارد اللعب بـ ياسر أو متولى، لكن لقاء الإياب تحتاج ياسر إبراهيم، ولابد من التعامل بشكل جيد من المدافعين في الكرات العرضية، وطريقة وقوف اللاعبين دائمًا يكون للملعب وليس للمرمى، حتى لا يتكرر هدف الوداد في صن داونز".