الرئيس الألماني يبدأ زيارة لمنطقة الرور غربي ألمانيا تستغرق ثلاثة أيام

بدأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير زيارة تستمر 3 أيام إلى مدينة هاتينجن الواقعة في منطقة الرور غربي ألمانيا، واستهلها بجولة في وسط المدينة صافح خلالها مواطنين، وتصفح كتبا في متجر لبيع الكتب، والتقط صورًا مع عدد من السكان.

ومن المقرر أن ينقل رئيس الدولة مقر عمله الرسمي حتى بعد غد الخميس إلى المدينة الواقعة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، والتي يبلغ عدد سكانها 56 ألف نسمة.

ويهدف شتاينماير خلال الزيارة إلى التواصل مع المواطنين خارج المدن الكبرى، وأوضح الرئيس الألماني دوافعه وراء تنظيم زيارات من هذا النوع، والتي تأتي في إطار سلسلة "التوقيت المحلي لألمانيا"، التي أُطلقت خلال فترة جائحة كورونا، وقال: "علينا أن نخرج من برلين وأن نخرج من قصر بيلفو(المقر الرسمي للرئيس الألماني) بوتيرة أكبر بكثير، وأن نتوجه إلى الأقاليم".

وتابع شتاينماير أنه يتعمد، من خلال هذا البرنامج، التوجه إلى المدن الصغيرة والمتوسطة، "حيث قد يشعر السكان أيضًا بأن أصواتهم لا تلقى القدر نفسه من الاهتمام الذي تحظى به أصوات السكان في برلين أو عواصم الولايات". وتعد زيارة هاتينجن هي المحطة العشرين والأخيرة له ضمن سلسلة "التوقيت المحلي لألمانيا".