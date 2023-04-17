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رد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الصادر بحقه حُكم بعزله من منصبه، على الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة من الجماهير، بسبب تراجع نتائج الفريق الأبيض.

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، بفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وقال منصور في تصريحات عبر حسابه الرسمي على «يوتيوب»: «البعض من الجماهير يختبئ خلف الشاشات، ويوجهون لنا النصائح طوال الوقت، ما هي مؤهلاتهم؟».

وأضاف: «الجماهير طلبت مننا التعاقد مع فيريرا، وعندما تعاقدنا معه هاجموه وتسببوا في رحيله عن الفريق، وهذا أيضًا حدث مع أسامة نبيه».

وتابع منصور: «سب الجماهير لـ محمود علاء ويوسف أوباما أدى إلى رحيلهما عن الفريق، وهذه لعنة على نادي الزمالك».

وأتم: «كل أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك يثقون في مرتضى منصور منذ عام 1992 وحتى الآن».