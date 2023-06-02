كشف بيتسو موسيماني، مدرب أهلي جدة، تفاصيل رحيله عن الأهلي المصري بعد فترة من الإنجازات.

وقال موسيماني في تصريحاته لقناة "العربية" اليوم الجمعة: "أنا من رحلت عن الأهلي كان لدي عام آخر في تعاقدي وكان تعاقدي لعامين لكنني شعرت بضغط كبير جدا ولا توجد راحة بين المواسم هناك في مصر".

وبسؤاله هل شعر بتفرقة في المعاملة من الإعلام المصري أجاب "لا أستطيع التعليق بالإيجاب أو السلب، لكن هذا يحدث في العالم كله ولو شخص عربي ذهب لأوروبا سيواجه بعض الفرق في المعاملة لكنني لا أتحدث عن ذلك ونحن كمدربين أفارقة نشعر بتمييز أحيانا ضدنا في أي مكان".

وعاد موسيماني وأكد مجددا "رحلت عن مصر لأنني لم أشعر بالراحة للاستمرار والأهلي عاملني بشكل جيد للغاية واحترمني وأحييهم".

وبسؤاله عن عرض الزمالك للتعاقد معه وهل رفضه لأنه كان أقل ماديا من العروض الأخرى قال: " لا، وكيلي هو الذي تحدث مع الزمالك وكيل أعمالي أبلغني برغبة الزمالك في تدريبه".

وأتم: "قلت لهم كيف أترك أهلي جدة في منتصف الموسم ورفضت الذهاب وكان ينبغي علي احترام أهلي جدة".