المركز السوري للزلازل: تسجيل 11 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز السوري للزلازل، تسجيل 11 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بقوة أقل من 3.1 درجة على مقياس ريختر.

وذكر المركز -في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"- أن الهزات التي سجلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الجمعة، توزعت بين هزة في البحر شمال غرب اللاذقية بـ19 كيلومتراً بقوة 2.2 درجة، وهزة في لواء إسكندرون شمال غرب إدلب بـ 68 كيلومترا وبقوة 3 درجات.

ومن الهزات المسجلة أيضا، هزة شمال غرب الحسكة بـ169 كيلومترا بقوة 2.6 درجة، وهزة جنوب تدمر بـ69 كيلومترا بقوة 2.1 درجة، وهزة شمال اللاذقية بـ10 كيلومترات في البحر الأحمر بقوة 1.7 درجة، وهزة في البحر غرب شمال غرب اللاذقية بـ25 كيلومترا بقوة 3 درجات، وهزة في البحر غرب اللاذقية بـ33 كيلومترا وبقوة 1.8 درجة.

كما سجلت هزة شمال غرب طرطوس بـ65 كيلومترا بقوة 1.1 درجة، وهزة شمال لبنان جنوب شرق طرطوس بـ44 كيلومترا بقوة 1 درجة، وهزتان في جزيرة قبرص بقوة 1.8 درجة.