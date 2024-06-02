محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بكورنيش المحلة الجديد

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أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة صباحية تفقد خلالها الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد والمقام على ترعة بحر شبين، والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا.

ويتم استكمال أعمال التدبيش في الكورنيش لحماية ميول الطريق وتشغيل الطبقة الثانية من السن على بحر الملاح، وتركيب انترلوك الرصيف.

وأشار رحمي إلى أن الكورنيش سيكون محورا مروريا داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

وأوضح المحافظ أن كورنيش المحلة يعد أول كورنيش داخل المدينة العمالية، والمتنفس الحضاري لأهل قلعة صناعة الغزل والنسيج، ويجمع بين هدفين: الأول مكانا للتنزه، والثاني محورا مروريا يربط المنطقة الصناعية بطريق المحلة - المنصورة، دون الحاجة إلى الدخول إلى شوارع المدينة العمالية.

وأكد الدكتور طارق رحمي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل في المحلة الكبرى بجميع القطاعات والانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير الجارية لتحسين مستوى الطرق والشوارع لتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وخلق شوارع بكفاءة عالية وإضفاء اللمسة الجمالية للمدينة للوصول إلى المظهر الجمالي والحضاري اللائق المناسب في ظل الجمهورية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى.