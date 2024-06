الرئيس الإسرائيلي يتعهد بدعم نتنياهو لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس

تعهد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإتمام صفقة تبادل مع حماس؛ تؤدي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى المقاومة.

وتوجه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، بالشكر إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مقترحه وجهوده المستمرة من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وأضاف: «في هذا السياق، أبلغت رئيس الوزراء بأنني سأقدم له وللحكومة دعمي الكامل للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن».

واستطرد: «يجب ألا ننسى أنه وفقًا للتقاليد اليهودية، لا توجد وصية أعظم من تخليص الأسرى والرهائن - خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواطنين الإسرائيليين الذين لم تتمكن الدولة من الدفاع عنهم وحمايتهم - ومن واجبنا الأصيل أن نعيدهم إلى وطنهم في إطار صفقة تحافظ على مصالحنا الأمنية».

