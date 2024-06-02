خبير ألماني: ارتفاع كبير في عدد جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا

أشارت تقديرات خبير ألماني إلى حدوث ارتفاع كبير في عدد جرائم الحرب الروسية المحتملة في أوكرانيا، معلنا عن تسجيل نحو 133 ألف إجراء تحقيقي في هذا الشأن في الوقت الراهن.

وفي تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية، قال كلاوس هوفمان المستشار الألماني لجهاز الادعاء العام الأوكراني إن هذا العدد يمثل "زيادة هائلة"، لافتا إلى أن "العديد من الجرائم موثق بشكل شامل تماما".

وذكر هوفمان أن عدد التحقيقات في هذه الجرائم كان وصل إلى 56 ألف تحقيق في نهاية عام 2022. وساق هوفمان أمثلة على هذه الجرائم بالغارات الجوية الروسية على أهداف مدنية أو اختطاف أطفال أوكرانيين وتبنيهم قسرًا.

وأوضح أنه لا يريد استباق التقييم القانوني، لكن رأيه الشخصي هو أنه يمكن وصف التصرفات الروسية "بأنها إرهاب ضد السكان المدنيين".

وأضاف للصحيفة أن العديد من الجرائم المزعومة يجري توثيقها من الجانب الروسي، حيث تم تكريم القادة المسؤولين عنها. تجدر الإشارة إلى أن هوفمان الحاصل على إجازة من عمله كمدع عام في ولاية بادن فورتمبرج، يعمل كمستشار لجهاز المدعي العام الأوكراني وذلك منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وكان هوفمان حقق في الماضي في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة لصالح محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في لاهاي.