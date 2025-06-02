 الجامعة العربية تستضيف ورشة عمل حول النزوح الداخلي وآثاره على الأطفال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجامعة العربية تستضيف ورشة عمل حول النزوح الداخلي وآثاره على الأطفال

ليلى محمد
نشر في: الإثنين 2 يونيو 2025 - 3:42 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يونيو 2025 - 3:42 م

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية- إدارة الأسرة والطفولة)، اليوم، ورشة عمل إقليمية حول النزوح الداخلي وآثاره على الأطفال في المنطقة العربية، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

ويأتي انعقاد الورشة تنفيذا لخطة العمل المشتركة بين الأمانة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية- إدارة الأسرة والطفولة) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لعامي 2024-2025، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون لمعالجة قضايا النزوح الداخلي وآثاره.

ويشارك في أعمال الورشة ممثلي الآليات المعنية بالدول الأعضاء المعنيين بملفات اللجوء والنزوح، بالإضافة إلى الخبراء والمتخصصين بقضايا الطفولة في المنطقة العربية.

وقد أدرجت الورشة على جدول أعمالها عدداً من المحاور التي تهدف إلى تعزيز فهم الأطر القانونية الدولية والإقليمية لحماية النازحين داخلياً، وتسليط الضوء على التحديات والاحتياجات الخاصة بالأطفال النازحين، واقتراح تدخلات لتحسين وضعهم الإنساني والقانوني.

كما ستشهد أعمال الورشة جلسات تفاعلية لتزويد ممثلي الدول الأعضاء بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل بشكل فعّال مع قضايا حماية ومساعدة النازحين داخلياً من خلال تعزيز الحوار وتبادل أفضل الممارسات.

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