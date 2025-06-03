 مجلس إدارة الاتحاد السكندري يرفض بالإجماع استقالة محمد مصيلحي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس إدارة الاتحاد السكندري يرفض بالإجماع استقالة محمد مصيلحي

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 2 يونيو 2025 - 11:49 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يونيو 2025 - 11:49 م

عقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري اجتماعًا طارئًا اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو، وذلك عقب تقدم محمد مصيلحي، رئيس النادي، باستقالته من منصبه رسميًا.

وأكد مجلس إدارة النادي أن محمد مصيلحي لم يبخل أو يُقصر يومًا منذ توليه المسؤولية، وكان مثالًا للعطاء والتفاني في خدمة نادينا الحبيب.

كما أكد مجلس الإدارة بالإجماع تمسكه باستمرار محمد مصيلحي رئيسًا لمجلس إدارة النادي، واثقين من حبه وعشقه لهذا الصرح الرياضي الكبير، متمنين أن يتراجع عن هذا القرار.

ويأمل مجلس الإدارة من جماهيرنا العظيمة تقديم الدعم والمساندة، فزعيم الثغر نادي صُنعت أمجاده بسواعد رجاله الأوفياء وبحب جماهيره العظيمة العاشقة لهذا الكيان الكبير.


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