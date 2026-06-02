بولندا تتجه لحظر هواتف الذكية في المدارس الابتدائية

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تعتزم بولندا حظر الهواتف المحمولة في جميع المدارس الابتدائية اعتبارا من العام الدراسي المقبل بموجب مسودة تشريع وافقت عليه الحكومة اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يدخل المقترح، الذي تمت إحالته الآن إلى البرلمان حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2026. ويستمر التعليم الابتدائي في بولندا إلى الصف الثامن.

ويهدف القانون المزمع إلى حظر استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى من التسجيل الصوتي والمرئي أثناء الدروس وفترات الراحة. وأشارت وزارة التعليم إلى أن الحظر سينطبق على المدارس العامة والخاصة.

وسيتم السماح باستثناءات عندما يكون استخدام الهاتف مطلوبا لأغراض التدريس ولدعم التعليم أو لأسباب صحية أو أمنية.

وأوضحت وزيرة التعليم باربرا نوفاتسكا، أن الإجراء يأتي في استجابة لدعوات المعلمين لفرض قيود أشد على استخدام الهواتف الذكية في المدارس. وأضافت أن أكثر من نصف مدارس بولندا فرضت قيودا مشابهة طوعيا.