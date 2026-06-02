أمريكا: اتهام شرطي سابق بضرب امرأة بعد تصويره بكاميرا مثبتة بجرس الباب

وجه اتهام إلى شرطي سابق في ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية بالاعتداء، بعد أن صورته كاميرا مثبتة بجرس الباب وهو يلكم امرأة بشكل متكرر في وجهها.

وانتشر مقطع فيديو للشرطي شيلبي كارسون هايدر، وهو يضرب شيري مور يوم الجمعة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسلم هايدر (22 عاما) نفسه إلى مركز احتجاز مقاطعة كليفلاند صباح أمس الاثنين، وتم إطلاق سراحه بكفالة قيمتها 10 آلاف دولار. ولا تذكر سجلات المحكمة وجود محامي له، كما أن رقم الهاتف المرتبط باسمه كان خارج الخدمة.

وجرى إيقاف هايدر عن العمل يوم الجمعة وإقالته من العمل يوم السبت. وكان يستجيب لاتصال عن اقتحام ودخول منزل عندما اندلع الشجار.

ووفقا لمذكرة الاعتقال، فرت مور (34 عاما) من المنزل سيرا على الأقدام وقاومت الاعتقال، واعتدت على هايدر "بجذب وتمزيق زيه الرسمي".

وزعمت مذكرة منفصلة تم تقديمها يوم أمس أن هايدر "اعتدى بشكل غير قانوني ومتعمد على شيري مور وضربها"، إذ جذب مور "من ذراعها ودفعها إلى الأرض وضربها في وجهها بقبضة مغلقة؛ مما أدى إلى إلحاق إصابة خطيرة محتملة بكسر في الأنف وتمزق الشفة".

وكان مكتب التحقيقات بالولاية، قد أعلن يوم السبت، أنه فتح تحقيقا مع هايدر.