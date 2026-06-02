فيدان: مباحثات إقليمية لإطلاق ممر بري يربط تركيا بالخليج عبر سوريا والأردن

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تجري مشاورات مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول المنطقة لإحياء مشروع ممر نقل بري يمتد من تركيا مرورا بسوريا والأردن وصولا إلى السعودية ودول الخليج.

وأوضح فيدان، خلال جلسة حوارية حول السياسة الخارجية التركية نظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة، أن المشروع يستهدف تعزيز التجارة الإقليمية وتدفقات الطاقة وحركة البضائع بين دول المنطقة والأسواق العالمية، بحسب تلفزيون سوريا.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الملاحة البحرية وارتفاع تكاليف الشحن وأسعار السلع دفعت العديد من الدول إلى البحث عن بدائل أكثر كفاءة واستقرارا، من بينها تطوير شبكات النقل البري العابرة للحدود.

وأكد وزير الخارجية التركي أن الأراضي السورية تمثل عنصرا مهما في مشاريع الربط الإقليمي المطروحة، لافتا إلى أن هذه الممرات لا تقتصر أهميتها على نقل الطاقة فقط، بل تشمل أيضا حركة البضائع والمواد الغذائية والتبادل التجاري بين دول المنطقة.

وأضاف أن تطوير هذه المسارات من شأنه تسريع حركة التجارة وخفض تكاليف النقل، فضلا عن تعزيز التكامل الاقتصادي وربط اقتصادات الشرق الأوسط بشكل أكبر بالأسواق العالمية.

وشدد فيدان على أن مشاريع النقل والربط الإقليمي توفر فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المنطقة، مؤكدا أن تنفيذ هذه الممرات سيسهم في دعم الاستقرار والتنمية المشتركة، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار والتكامل الاقتصادي.