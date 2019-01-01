الثلاثاء 2 يوليه 2019 11:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل لاعب مصري في دور المجموعات بأمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الخارجية الأمريكية تصنف «جيش تحرير بلوشستان» في باكستان جماعة إرهابية

إسلام آباد - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 11:27 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 11:27 م

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، تصنيف "جيش تحرير بلوشستان" في باكستان جماعة إرهابية عالمية.

ونقلت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم عن الخارجية الأمريكية قولها إنها اتخذت هذه الخطوة لحرمان هذه الجماعة من الموارد التي تستخدمها في شن الهجمات الإرهابية.

وأوضحت القناة أن هذا الإجراء يُعرِّض أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية يقدم المساعدة لتلك الجماعة لاتهامات جنائية وتجميد لأصوله على الأراضي الأمريكية.

ويُعد "جيش تحرير بلوشستان" إحدى الجماعات الانفصالية المسلحة التي تشن هجمات تستهدف قوات الأمن والمدنيين الباكستانيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك