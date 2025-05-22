جوزيه جوميز يحقق هدفه مع الفتح بالفوز على ضمك

ضمن نادي الفتح التواجد في الدوري السعودي الممتاز الموسم القادم، وذلك بعد الفوز على ضمك بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، لحساب منافسات الجولة الـ 33 من المسابقة.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي ضمك، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب نادي الفتح، الذي يقوده المدرب البرتغالي، جوزيه جوميز.

وتمكن نادي الفتح من تسجيل هدف الفوز في المباراة بالدقيقة 63، عن طريق اللاعب مراد باتنا، فيما حصل ضاري العنزي، لاعب ضمك، على بطاقة حمراء في الدقيقة 51.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي الفتح إلى النقطة 36، التي يحتل بها المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز، فيما تجمد رصيد ضمك عند النقطة 35 في المركز الـ 14.