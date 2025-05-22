زعيم الحوثيين: نفذنا هذا الأسبوع عمليات ضد إسرائيل بـ8 صواريخ ومسيّرات

أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس، استهداف إسرائيل هذا الأسبوع بثمانية صواريخ وطائرات مسيرة، متمسكا بعدم التراجع أبدا عن هذه العمليات.

وقال الحوثي في كلمة مصورة إن "العدوان الإسرائيلي حاول من خلال عدوانه على الموانئ في الحديدة قبل نحو أسبوع ، بـ 22 غارة أن يفرض حالة ردع لإيقاف العمليات اليمنية، لكنه فشل تماماً في التأثير على مساندة غزة، وفشل في ردع هذا الموقف الذي لا يمكن التراجع عنه أبدًا".

وأضاف أن" جبهة الإسناد اليمنية نفذت عمليات هذا الأسبوع بثمانية صواريخ فرط صوتية وباليستية وطائرات مسيرة، منها ثلاثة صواريخ كانت باتجاه مطار اللد المسمى إسرائيليًا "بن جوريون".

وأوضح أن " العمليات اليمنية هذا الأسبوع كانت مهمة، حيث دوت صافرات الإنذار في معظم المدن والبلدات المحتلة، فيما مدّدت العديد من شركات الطيران تعليق رحلاتها الجوية إلى فلسطين المحتلة، وهذا تأثير مهم".

وقال " الملايين هربوا للملاجئ وتصريحات الصهاينة ووسائل إعلامهم تكشف مدى الإحباط واليأس تجاه جبهة الإسناد اليمني، وتبين مدى تأثير عملياتنا وعجز العدو الإسرائيلي عن ردع موقفنا أو التأثير عليه".

كما تحدث الحوثي عن" مغادرة حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" البحر الأحمر وهي تحمل عنوان الفشل بخسارة ثلاثة من أهم المقاتلات في سلاح الجو الأمريكي"، حسب تعبيره.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، ويقولون إنها إسنادا لغزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.