جيش الاحتلال: استهدفنا البنية التحتية لحزب الله في البقاع وجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عن شنه هجوما جويا على موقع عسكري في منطقة البقاع اللبنانية، زاعما أن الموقع كان يحتوي على منصات إطلاق صواريخ وأسلحة، ورُصد فيه نشاط لحزب الله.

وأضاف في بيان نشره عبر منصة «إكس» مساء الخميس، أنه تم أيضا استهداف بنية تحتية وقاذفات صواريخ وقذائف تابعة لحزب الله في منطقة جنوب لبنان.

واعتبر جيش الاحتلال أن «وجود الأسلحة في المنطقة ونشاط عناصر حزب الله في الموقع يشكلان انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان».

وأوضح أنه «سيواصل العمل على إزالة أي تهديد لدولة إسرائيل ومنع أي محاولة من قبل منظمة حزب الله لترسيخ وجودها في المنطقة».

وأفادت وسائل إعلام، قبل قليل، بشن جيش الاحتلال سلسة غارات مفاجئة على مواقع لحزب الله في وادي العزية في قضاء صور، بالإضافة إلى قرية «تول» جنوب لبنان، وكذلك جرود بوداي في بعلبك شرق لبنان.