ترامب: مضيق هرمز بات مفتوحا لعبور السفن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مضيق هرمز بات مفتوحا لعبور السفن.

ونقلت قناة الجزيرة عن ترامب قوله إن الإيرانيين وافقوا على عدم امتلاك أي سلاح نووي أبدًا، مشيرًا إلى أن بلاده لن ترفع الحصار عن إيران حتى تكتمل الصفقة وتوقع رسميا بنسبة 100%.

وتابع: "المفاوضات شارفت على الانتهاء وسنحصل بموجبها على كافة المواد النووية الإيرانية"، مؤكدا أن معظم بنود الاتفاق مع إيران تم التوافق عليها.

ونوه بأن الولايات المتحدة ستستحوذ على المواد النووية الإيرانية بحسب الاتفاق المرتقب، وأكد أن مسار الاتفاق مع إيران منفصل تماما ولا يربطهم بأي قيود في الملف اللبناني.

وتابع: "حققنا اتفاقا تاريخيا ويبدو مستحيلا بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لأول مرة منذ 78 عاما"، معبرًا عن أمله في تصويب الوضع المتعلق بحزب الله قريبا لضمان الاستقرار.