إكسيوس: تل أبيب مصدومة من تصريحات ترامب بشأن لبنان

أفاد مصدر إسرائيلي، الجمعة، بوجود حالة استغراب لدى المستوى السياسي في تل أبيب من "اللهجة الحادة لمنشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حذّر فيه إسرائيل من مواصلة الهجمات على لبنان.

كما نقل موقع "إكسيوس" الإخباري عن مصدر أمريكي وآخر مطلع أن إسرائيل "مصدومة" من منشور ترامب وطلبت من البيت الأبيض توضيحات حيالها.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال مصدر إسرائيلي (لم تسمه) إن "تل أبيب متفاجئة من تصريحات ترامب الذي أكد فيها أنه لن يسمح لإسرائيل بمواصلة مهاجمة لبنان".

وأضاف المصدر، أن الشعور في تل أبيب بأن "احتمال العودة إلى القتال مع إيران بات أقل من احتمال التوصل إلى اتفاق".

وأشار إلى أن التقديرات تفيد بعدم العودة إلى المواجهة، وأن رسالة ترامب تعني أيضا عدم استئناف القتال في لبنان.

ولفت المصدر، إلى أن ترامب مصمم على دفع مسار التوصل إلى اتفاق مع إيران، والعمل على التقريب بين إسرائيل والحكومة اللبنانية للوصول إلى تفاهم.

وأردف أن واشنطن تضغط كذلك على إسرائيل لاستئناف المفاوضات مع سوريا.

وأضاف الموقع أن نتنياهو ومستشاريه مصدومون من منشور ترامب

وأضاف الموقع أن نتنياهو ومستشاريه مصدومون من منشور ترامب الذي "يتناقض مع نص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان والذي نشرته الخارجية الأمريكية، الخميس".

وينص الاتفاق، الذي نشرت مضمونه وزارة الخارجية الأمريكية، على 6 بنود أحدها أن إسرائيل «تحتفظ بحقها» في اتخاذ «جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية، ولن يُقيَّد هذا الحق بوقف الأعمال العدائية».

ويمكّن هذا البند إسرائيل التذرّع به لشن هجمات متى شاءت على لبنان بزعم "الدفاع عن النفس" أو "إحباط هجمات مخطط لها".

ورغم إعلان ترامب مساء الخميس عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام اعتبارا من الجمعة، واصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات دموية على الأراضي اللبنانية، ليحذّر ترامب، في تدوينة، من قصف إسرائيل لبنان.

وعبر حسابه على منصته "تروث سوشيال"، قال الرئيس الأمريكي: "لن تقصف إسرائيل لبنان بعد الآن، والولايات المتحدة تمنعها من فعل ذلك. طفح الكيل!".

وفي سياق متصل، قال ترامب لقناة 12 العبرية، الجمعة، إنه يتوقع عقد اجتماع مع إيران "خلال يوم أو يومين"، بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤولين أمريكيين مطلعين (لم تسمهم) قولهم إن واشنطن وطهران أحرزتا تقدما في المفاوضات، وأنهما تقتربان من اتفاق من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب.

وادّعى ترامب أن إيران وافقت على وقف دعم جماعات مسلحة مثل "حزب الله" وحركة حماس، وستعمل مع الولايات المتحدة على إزالة اليورانيوم المخصب لديها، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

فيما لم يصدر تعقيب فوري من الأطراف المعنية؛ إيران أو "حزب الله" أو حماس حتى الساعة 20:00 تغ.