أمريكا: مليون نحلة تتسبب في ازدحام مروري خانق على منحدر طريق سريع في ولاية تينيسي

اضطر المسافرون على طريق سريع في شرق ولاية تينيسي الأمريكية إلى إيقاف سياراتهم بسبب شغالات النحل – وذكور النحل، وربما حتى ملكة النحل – بعد انقلاب شاحنة كانت تنقل نحو مليون نحلة اليوم الجمعة.

وقال مارك ناجي، المتحدث الإقليمي باسم وزارة النقل في ولاية تينيسي، إن أسراب النحل تسببت في إغلاق أحد مخارج الطريق السريع 40 في نوكسفيل، مضيفا أنه لم تُسجل أي إصابات.

وأضاف ناجي في منشور مرفق بصورة لشخص يرتدي زي مربي النحل، أن: "مخرج الطريق شرقا من أي - 40إلى شارع هينلي ستريت أصبح مفتوحا مجددا، لكن الشاحنة دُمرت، والنحل.. حسنا.. ما زال يطن، وإذا لم تكن مرتديا هذا الزي، يُرجى البقاء داخل سيارتك في هذه المنطقة."

وأكد ناجي، في وقت لاحق اليوم الجمعة، أنه تم تحريك وإزاحة جميع النحل من المنطقة وإزالة الشاحنة.