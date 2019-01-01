الاتحاد الألماني لحماية الطبيعة: القطط البرية تنتشر من جديد في ولاية زارلاند

سجل الاتحاد الألماني لحماية البيئة والطبيعة انتشار القطط البرية، ولأول مرة، بشكل كامل في إحدى الولايات الألمانية.

وقال الاتحاد إن هذه القطط عادت لاستيطان مساحات واسعة من غابات ولاية زارلاند، غرب ألمانيا.

وحسب الاتحاد، فهناك أدلة على وجود آثار لهذه القطط في كل ربع من شبكة بمساحة عشرة في عشرة كيلومترات.

وأوضح الاتحاد أن العصي المبللة برائحة نبات الناردين تجتذب هذه الخطط الخجولة، حيث تحك القطط نفسها في هذه العصي، وتترك شعرات، يجمعها متطوعون، ثم يقوم باحثون في جميعة سينكنبرج لأبحاث الطبيعة ببحثها جينيا.

ورأى رئيس الاتحاد الألماني للطبيعة وحماية البيئة، هوبرت فايجر، أن "هذه الأدلة المفرحة على وجود القطط البرية في ولاية زارلاند تدل على أن نشاط حماية الطبيعة والأنواع الحية في ألمانيا تؤتي ثمارها"، وأضاف: "ولاية زارلاند نموذج يحتذي به على مستوى ألمانيا، منذ أكثر من 25 عاما في توفير غابات طبيعية".

يراهن الاتحاد من خلال مشروع على مستوى جميع ألمانيا على ربط أجزاء الغابات بعضها ببعض، وذلك حتى تعود الحيوانات النادرة للانتشار في هذه الغابات مرة أخرى.

وقال الاتحاد إن القطط البرية بدأت الانتشار في أماكن أخرى بألمانيا، منها على سبيل المثال غابات لونيبورجر هايده، جنوب هامبورج.

تعيش القطة البرية الأوروبية بشكل منعزل في الغابات وغيرها من المناطق القريبة من الطبيعة، ولا تغادر مخابئها إلا ليلا في الغالب، لصيد الفئران بمفردها في مساحات مترامية. كما أنها تلتهم الضفادع والطيور.