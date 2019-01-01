سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد بيت ثقافة أبوزنيمة محاضرتين بمقر جمعية تنمية المجتمع المدني إحداهما بعنوان "البحث العلمى وأهدافه" لتوضح أن البحث العلمي عملية منظمة هدفها الوصول إلى الحقيقة والمعرفة العلمية.

أعقبها محاضرة تثقيفية بعنوان "البشرية هى أساس الحياة"، تناولت العنصر البشري وأهميته فى تقدم الأمم مع ضرورة جاهزية هذا العنصر للتطوير.

وأعد بيت ثقافة سانت كاترين جلسة قراءة حرة بمشاركة عدد من رواد الموقع، كما عقد قصر ثقافة طور سيناء محاضرة فى تكنولوجيا المعلومات بعنوان "كيفية إنشاء عرض تقديمي" لتوضيح طرق إنشاء ملف تقديم عن طريق الباور بوينت وطرق استعرض وطباعة الشرائح والاستفادة من العروض التقديمية.

أعقبها محاضرة تثقيفية بمكتبة الطفل بالقصر بعنوان "الشباب وتحديات المستقبل" للتأكيد على أن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل وطرح حلول لبعض المشاكل والتحديات التي تواجه الشباب.