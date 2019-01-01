بلومبرج: أرامكو تستأنف الاستعدادات تمهيدا لطرحها العام الأولي

نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة أن السعودية استأنفت الاستعدادات المرتبطة بإجراء الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" العملاقة، وذلك بعد أشهر من تعليق الاستعدادات.

وكشفت المصادر أن أرامكو وهي أكثر شركة ربحية في العام، عقدت مؤخرا مباحثات مع مجموعة مختارة من البنوك الاستثمارية لبحث أدوارها المحتملة في عملية الطرح.

وقالت المصادر إن العمل المفصل المرتبط بالطرح الأولي قد تزداد سرعته في وقت لاحق من العام الجاري أو مطلع العام القادم.

ولفتت "بلومبرج" إلى أن خطة الطرح ستظل تواجه عقبات كبيرة، من بينها مدى قدرة المملكة على تحقيق هدفها الخاص بتقييم الشركة بتريليوني دولار. كما أن الإقبال على الشراء سيتأثر على الأرجح بانخفاض أسعار النفط وكذلك بتزايد المخاوف بين المؤسسات الاستثمارية إزاء ضخ أموال في شركات الوقود الأحفوري الذي يسهم في تغير المناخ.

ويحرص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على إدراج أرامكو في نيويورك، إلا أن مستشارين يخشون من انفتاح الشركة على احتمالات رفع دعاوى ضدها أمام القضاء الأمريكي. كما يصر ولي العهد على إتمام عملية الطرح في عام 2020 أو 2021 .

وكانت أرامكو علقت رسميا خطط الطرح العام الماضي، بعدما ظلت تعمل مع البنوك لأكثر من عامين، وقررت بدلا من ذلك شراء حصة بـ69 مليار دولار في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). وقال أحد المصادر إن أرامكو تخطط للانتظار لحين استكمال صفقة سابك قبل المضي في إجراءات الطرح.

كان ولي العهد السعودي قال في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الشهر الماضي، بشأن الطرح الأولي العام لأرامكو، :"أتوقع أن يكون ذلك بين عام 2020 وبداية عام 2021 بإذن الله، وتحديد مكان الطرح سابق لأوانه.

وقد تم إنجاز كثير من العمل بنجاح في هذا الصدد، والإطار الزمني للطرح سيعتمد على عوامل عدة منها: مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح نظراً لضخامة الطرح الأولي العام لأرامكو".