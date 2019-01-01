تحذيرات من وقوع كوارث طبيعية جراء الأمطار الغزيرة في اليابان

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حثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية سكان جنوب غربي البلاد على التهيؤ لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة واحتمال وقوع كوارث طبيعية في الأيام القادمة.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الثلاثاء عن ريوتا كورورا المسؤول في الوكالة، تحذيره للسكان من هطول الأمطار.

يذكر أن أجزاء من منطقة كيوشو شهدت بالفعل أمطارا قياسية أدت إلى خلخلة التربة ورفعت من خطورة وقوع انزلاقات أرضية ويجب أن يبقى السكان على حذر من حدوث فيضانات وارتفاع مستوى الأنهار.

وطلب كورورا من المواطنين تفقد ما إذا كانت أماكن تواجدهم آمنة والتأكد من أماكن وجود الملاجئ القريبة بحلول ظهر يوم غد الأربعاء.