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ترامب: احتفالات يوم الاستقلال ستشمل استعراض معدات عسكرية

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 3:39 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 3:39 ص
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين، أنه سيتم عرض دبابات ومعدات عسكرية أخرى في واشنطن خلال الاحتفال بيوم الاستقلال الذي يوافق الرابع من يوليو.

وقال ترامب، الذي يعتزم إلقاء كلمة خلال الاحتفالات من نصب لنكولن التذكاري، إنه سيتم وضع دبابات شيرمان وأبرامز "في مناطق معينة" لعرضها.

وأضاف: "لدينا بعض المعدات المذهلة".

ومن المقرر أن يتحدث ترامب الساعة 0630 مساء بالتوقيت المحلي (2230 بتوقيت جرينتش) في الحدث الذي يسميه البيت الأبيض "تحية لأمريكا".

وقال: "سنحتفل بالرابع من (تموز) يوليو في واشنطن العاصمة. سيكون الأمر لا مثيل له، وسيكون مميزًا وآمل أن يتابعه كثير من الأشخاص".

وواجه ترامب انتقادات بسبب تسييس ذلك الاحتفال السنوي، ومن المتوقع أن يصاحب الحدث بعض الاحتجاجات.

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