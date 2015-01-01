كاف يقرر زيادة مكافأة بطولة الأمم الأفريقية للسيدات بنسبة 150%

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم زيادة مكافآت بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات التي ستنطلق مساء اليوم السبت بالمغرب بنسبة 150%.

وذكر كاف في بيان رسمي اليوم السبت أنه تماشياً مع السياسة الجديدة لجعل كرة القدم للسيدات في إفريقيا قادرة على المنافسة عالمياً، أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي عن زيادة قدرها 150٪ في جوائز كأس الأمم الأفريقية للسيدات .

وأضاف: "تمت زيادة مكافاة البطولة من 975 ألف دولار الي مليونين و400 ألف دولار بزيادة قدرها مليون و500 ألف دولار أمريكي تقريبًا".

وأوضح: "سيحصل الفائز بنسخة هذا العام من كأس الأمم الأفريقية للسيدات على نصف مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 300 ألف دولار أمريكي".

وأشار: "كما تقرر مضاعفة قيمة الجائزة المالية للمركز الثاني تقريبًا من 175 ألف دولار أمريكي إلى 300 ألف دولار دولار أمريكي وسيحصل المتأهلون لنصف النهائي على 225 ألف دولار أمريكي لكل منهم، والتي زادت من 125 ألف دولار أمريكي.

وستنطلق البطولة مساء اليوم بمباراة منتخب المغرب المضيف مع بوركينا فاسو على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.