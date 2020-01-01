ثلاثي هجومي في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بتروجيت

يعود الأهلي لمنافسات النسخة القديمة من بطولة كأس مصر، نسخة موسم 2020-2021، وذلك عندما يواجه بتروجيت في التاسعة من مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي في مباراة الدور نصف النهائي.

الفائز من مباراة اليوم يواجهة الزمالك يوم 21 من الشهر الجاري في المباراة النهائية، بعدما صعد الزمالك مسبقًا بالفوز على أسوان بنتيجة 2-1.

يعاني الأهلي من إجهاد كبير نتيجة ضغط المباريات، حيث يلعب الفريق كل ثلاثة أيام، واستطاع الفوز على بيراميدز الأحد الماضي في الدور ربع النهائي، قبل أن يلعب الأربعاء أمام سموحة.

ويخوض الأهلي اليوم، مباراته الأولى تحت القيادة الفنية الجديدة للبرتغالي ريكاردو سواريس، المدير الفني الجديد للفريق، والذي تولى المسؤولية قبل يومين فقط، ويطمح لتقديم أوراق اعتماده للجمهور، خاصة وأنه غير معروف من قبل.

ويستعيد الأهلي في مباراة اليوم عمرو السولية، بعد حصوله على راحة في مباراة سموحة الماضية بالدوري، فيما يغيب المغربي بدر بانون وأحمد نبيل كوكا لأسباب فنية، ويتواصل غياب أحمد عبد القادر وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني ومحمود وحيد للإصابة.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات ومحمد شريف.