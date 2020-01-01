تقدم فريق الأهلي بهدف دون رد، في الشوط الأول من اللقاء المقام على ستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر 2020 – 2021.

ولعب الأهلي بتشكيل مكون من: «محمد الشناوي - محمد هاني – ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات - محمد شريف».

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من رامي ربيعة وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعلي لطفي وصلاح محسن وكريم فؤاد وزياد طارق.

فيما بدأ بتروجيت المباراة بتشكيل مكون من:

«محمد أبو النجا - محمود منصور – هادي رياض – أحمد رضا – سامح إبراهيم - مصطفى معوض – محمد شطا – مصطفى الجمل - محمود فليكس – إسلام هشام – رشاد المتولي».

وسيطر الأهلي على أول ربع ساعة من الشوط الأول ونجح في ترجمة السيطرة لهدف مبكر عن طريق محمد مجدي أفشة، في الدقيقة السابعة بعدما استلم تمريرة عرضية من علي معلول ومن ثم راوغ مدافع بتروجيت وسدد الكرة لتمر في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وبعد الهدف بدأ أداء المباراة يهدأ من جانب الأهلي، وحاول بتروجيت تعديل أوضاعه داخل الملعب وسيطر بشكل سلبي على الكرة دون فاعلية هجومية على مرمى محمد الشناوي.

وبعد مرور نصف ساعة وصل لاعبو بتروجيت لمرمى الشناوي في أكثر من فرصة محققة، وترجموا ذلك بعدما احتسبت ركلة جزاء في الدقيقة 42 بعد تدخل قوي من محمد هاني على مهاجم بتروجيت، لكن محمد الشناوي، حارس وقائد الأهلي، منع تسجيل الكرة وتصدى لركلة الجزاء ببراعة.

ويعد ذلك اللقاء الأول للبرتغالي ريكاردو سواريش، مدرب الأهلي الجديد، وهو نفس الأمر لبتروجيت الذي يقوده هيثم شعبان، مدرب سيراميكا كيلوباترا السابق.

وينتظر الزمالك الفائز من هذه المباراة لمواجهته في المباراة النهائية.