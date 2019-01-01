مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بكفر الشيخ

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لقى شاب مصرعه، وأصيب طفل كان يرافقه على دراجة نارية، بإصابات خطيرة إثر انقلاب الدراجة النارية في منطقة مجاورة لموقف الرياض بكفرالشيخ، بسبب السرعة الجنونية.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مركز شرطة الرياض، يفيد بوقوع حادث دراجة نارية بمدينة الرياض، مما أدى إلى مصرع شاب وإصابة طفل.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع "رياض رضا بدير"، 19 سنة، وإصابة ابن عمه الطفل "عبد الرحمن محمد بدير"، 12 سنة، وتم نقل الأول إلى مشرحة المستشفى، والثانى إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق.