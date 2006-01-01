رئيس الفلبين يستخدم حق النقض ضد اقتراح لإقامة منطقة اقتصادية خاصة

استخدم الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، الابن، حق النقض ضد اقتراح لإقامة منطقة اقتصادية خاصة وميناء حر في مدينة مطار "سان ميجل كورب"، شمال العاصمة، طبقا لبيان صادر عن السكرتيرة الصحفية تريكسي كروز-انجلس.

وقالت كروز أنجلس: "ينص الدستور أنه في حالة وجود حق النقض، يتعين إعادة مشروع القانون إلى المجلس الذي نشأ فيه، جنبا إلى جنب مع اعتراضات الرئيس"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من سان ميجل للتعليق.

وكان الرئيس الفلبيني قد تعهد، بعد أداء اليمين الدستورية رئيسا للبلاد أمس الأول الخميس ببناء دولة أفضل بعد جائحة كورونا، وتحقيق أهدافه الانتخابية بدون أعذار.

فقد أدى ماركوس الابن، 64 عاما، اليمين الدستورية في المتحف الوطني، ليصبح الرئيس السابع عشر للفلبين. وحضر مراسم حفل التنصيب الآلاف من الحلفاء والمؤيدين.